По итогам прошлого года товарооборот между регионом и республикой достиг рекордных показателей.
В 2023 году товарооборот между Республикой Беларусь и Омской областью вырос почти в два раза. По итогам года он достиг рекордных показателей. Такую информацию во время визита в регион озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Дмитрий Крутой.
– Мы сегодня посмотрели результаты работы за прошлый год. Это рекордные цифры: товарооборот вырос фактически в 2 раза. Появилось много новых товарных позиций, предприятий, они обмениваются продукцией, в том числе в рамках кооперационных поставок для противодействия санкционному давлению, которое оказывается на наши страны, – отметил посол.
По словам Крутого, сотрудничество региона и республики экономически выгодно.
Напомним, ранее губернатор Виталий Хоценко и Дмитрий Крутой обсудили возможность появления рейса Омск – Минск.