Статус мультибрендовых центров присвоен двум омским предприятиям – АО «База Агрокомплект» и ООО «Холдинг «Велком»».

Сельское хозяйство – одна из базовых отраслей экономики Омской области, и одним из основных поставщиков сельскохозяйственной техники в Прииртышье становится Республика Беларусь. Во время пребывания в регионе представительной делегации официальных и деловых кругов республики в Омске было открыто сразу два мультибрендовых центра специализированной техники, используемой в агропромышленном секторе.

Один из соответствующих сертификатов 3 октября был вручен представителям базы «Агрокомплект», которая на протяжении многих лет является дилером техники ведущих белорусских предприятий машиностроения. Еще одним мультибрендовым центром стал холдинг «Велком», который давно и успешно представляет на омском рынке продукцию ведущих белорусских производителей. С получением предприятиями нового статуса омские аграрии получат доступ к широкой линейке техники и оборудования белорусского производства. В центрах представлена продукция ОАО «Гомсельмаш», ОАО «ГЗЛиН», ОАО «УКХ БобруйскАгроМаш», ОАО «Минский тракторный завод», ЗАО «Агропромсельмаш», ООО «Запагромаш», ООО «Белама плюс».

В церемонии торжественного открытия центров приняли участие губернатор Виталий Хоценко, председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, члены белорусской делегации, главы муниципальных районов Омской области.

– Омская область – единственный регион в стране, где открывается сразу два мультибрендовых центра белорусской техники, которые смогут обслуживать и другие регионы. Уверен, благодаря созданию таких центров сотрудничество между Омской областью и регионами Республики Беларусь выйдет на новый уровень и будет способствовать росту взаимного товарооборота, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Почетных гостей знакомили с образцами техники, а также новыми, уникальными в своем роде подходами и стандартами обслуживания, внедряемыми, в частности, компанией «Велком».

– Сегодня мы видим образец того, как должен выглядеть мультибрендовый центр класса «А». Без помощи властей региона это бы не получилось. Уверен, это будет способствовать оптимальному сотрудничеству омских компаний с нашими белорусскими производителями. А мы со своей стороны постараемся насытить эти центры той техникой, которую производит Беларусь, – отметил Александр Турчин.

Добавим, что уже в первый день работы мультибрендового центра на базе холдинга «Велком» покупатель приобрел пока первый в Омской области гусеничный трактор МТЗ нового поколения.