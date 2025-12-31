Омск-Информ
·Политика

В Омске может появиться отделение посольства Республики Беларусь

О рассмотрении такого вопроса заявили белорусские власти.

Губернатор Виталий Хоценко поддержал идею открытия в Омске отделения посольства Республики Беларусь. Ранее этот вопрос поднял чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник.

Хоценко отметил, что правительство Омской области приветствует эту инициативу и готово работать для ее реализации.

– Президент России Владимир Путин подчеркивает важность сотрудничества с Республикой Беларусь. Уверен, что создание отделения у нас в регионе еще более укрепит наши братские связи, – сообщил губернатор.

Напомним, что между Омском и всеми областными центрами Беларуси установлены побратимские связи.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность введения прямого авиасообщения между Омском и Минском.

