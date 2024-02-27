Форвард «Авангарда» забросил 44 шайбы, а тройка Ткачев – Спунер – Буше стала самой результативной в чемпионате.

Форвард «Авангарда» забросил 44 шайбы, а тройка Ткачев – Спунер – Буше стала самой результативной в чемпионате.

Накануне были сыграны последние матчи регулярного чемпионата КХЛ и определились лауреаты сезона в статистических номинациях.

Лучшим снайпером «регулярки» стал нападающий «Авангарда» Рид Буше, забросивший 44 шайбы в 64 матчах. Он стал вторым представителем омской команды, выигравшим этот трофей, после Романа Червенки, который в сезоне 2010/2011 забросил 31 шайбу. Также Буше стал вторым американцем, выигравшим снайперскую гонку, после Стива Мозеса (36 шайб в сезоне 2014/2015 в составе «Йокерита»).

Лучшей тройкой регулярного чемпионата стало омское сочетание Владимир Ткачев – Райан Спунер –Рид Буше, забросившие 66 шайб. Тройка «Авангарда» показала третий результат среди всех победителей этой награды, уступив только тройкам Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов (69 шайб в сезоне 2016/2017 в составе СКА), Данис Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин (71 шайба в сезоне 2013/2014 в составе «Металлурга»). Отметим, что представители «Авангарда» второй год подряд стали обладателями этого приза. В прошлом сезоне сочетание Ткачев – Буше вместе с Корбэном Найтом забросили 42 шайбы.

Как сообщили в пресс-службе КХЛ, по итогам регулярного чемпионата также будет определен обладатель приза «Золотая клюшка» – самому ценному игроку «регулярки».