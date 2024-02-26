Подобные печи отличаются своей функциональностью: в них можно не только разогревать еду, но и сушить одежду и обувь.

Подобные печи отличаются своей функциональностью: в них можно не только разогревать еду, но и сушить одежду и обувь.

Полицейские и ветераны органов внутренних дел Полтавского района отправили на СВО партию мобильных печей.

– Наша общая цель – сделать все, чтобы эти печи давали тепло и уют нашим бойцам, чтобы наши солдаты находились в максимально комфортных условиях даже на фронте, – отметил председатель совета ветеранов ОМВД России по Полтавскому району Иван Кролевец.

Мобильная печь отличается своей функциональностью: в ней можно не только разогревать еду, но и сушить одежду и обувь. Топится такая печь любым топливом: углем или дровами.