Омск-Информ
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·Общество

Работники УДХБ продолжают вывозить снег с мест возможных подтоплений.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил активно проводить противопаводковые мероприятия. Их организацией займется исполняющий обязанности начальника УДХБ Антон Глебов.
В настоящее время дорожники вывозят снег с мест возможных подтоплений. Кроме того, работники УДХБ должны заняться прочисткой ливневых канализаций и дождеприемных колодцев. В общей сложности это 35 тыс. погонных метров общегородской системы. 
– Будем использовать не только илососы и АС-бочки, но и поливочные машины, которые пригодны для сбора воды. При необходимости задействуем сторонних подрядчиков, – отметил мэр.
Также градоначальник заявил о готовности всей техники, которая необходима для борьбы с паводком.
·Общество

Работники УДХБ продолжают вывозить снег с мест возможных подтоплений.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил активно проводить противопаводковые мероприятия. Их организацией займется исполняющий обязанности начальника УДХБ Антон Глебов.
В настоящее время дорожники вывозят снег с мест возможных подтоплений. Кроме того, работники УДХБ должны заняться прочисткой ливневых канализаций и дождеприемных колодцев. В общей сложности это 35 тыс. погонных метров общегородской системы. 
– Будем использовать не только илососы и АС-бочки, но и поливочные машины, которые пригодны для сбора воды. При необходимости задействуем сторонних подрядчиков, – отметил мэр.
Также градоначальник заявил о готовности всей техники, которая необходима для борьбы с паводком.