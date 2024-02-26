Родственники незаконно перевозили табак и попались стражам порядка. Им вынесли приговор.

Родственники незаконно перевозили табак и попались стражам порядка. Им вынесли приговор.

В Омске из-за незаконной перевозки контрафактного табака отец с сыном лишились своих автомобилей. В декабре 2022 года у мужчин нашли почти 14,5 тыс. пачек продукции, подлежащей маркировке специальными марками. Их общая сумма составила более 1,6 млн рублей.

Мужчин признали виновными по статье «Перевозка, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». В суде им назначили: сыну – наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из зарплаты, а отцу – 1 года лишения свободы условно. Также в доход государства у них были конфискованы автомобили – Lexus RX 330 и УАЗ 2206. Однако такое решение омичей не устроило, и они решили подать апелляцию.

– В апелляционных жалобах отец с сыном указали на несправедливость приговора вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания, незаконность конфискации имущества, настаивая на необходимости смягчения меры государственного принуждения и возвращения им транспортных средств, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Но Фемида оставила свой приговор без изменений.