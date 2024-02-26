Омск-Информ
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·Общество

В лесах Омской области нашли несанкционированные свалки. Убирать их никто не спешил, поэтому пришлось решать проблему через суд.

В Омском районе на территории Харинского и Подгорного участковых лесничеств межрайонная природоохранная прокуратура нашла несанкционированные свалки. Их площадь составила более 9 тыс. кв. м.

– Вопреки требованиям закона, Главным управлением лесного хозяйства Омской области своевременно не принимались меры по ликвидации отходов и недопущению загрязнения земельных участков. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании бездействия уполномоченного органа незаконным и понуждении ликвидировать свалки, – рассказали в пресс-службе ведомства.  

Суд полностью встал на сторону прокуратуры. После этого правительство региона на ликвидацию свалок дополнительно выделило 23 млн рублей. Сейчас свалки уже уничтожили.

·Общество

В лесах Омской области нашли несанкционированные свалки. Убирать их никто не спешил, поэтому пришлось решать проблему через суд.

В Омском районе на территории Харинского и Подгорного участковых лесничеств межрайонная природоохранная прокуратура нашла несанкционированные свалки. Их площадь составила более 9 тыс. кв. м.

– Вопреки требованиям закона, Главным управлением лесного хозяйства Омской области своевременно не принимались меры по ликвидации отходов и недопущению загрязнения земельных участков. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании бездействия уполномоченного органа незаконным и понуждении ликвидировать свалки, – рассказали в пресс-службе ведомства.  

Суд полностью встал на сторону прокуратуры. После этого правительство региона на ликвидацию свалок дополнительно выделило 23 млн рублей. Сейчас свалки уже уничтожили.