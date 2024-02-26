Досрочное голосование будет проведено в вахтовом поселке нефтяной компании, который официально относится к труднодоступным территориям.

Досрочное голосование будет проведено в вахтовом поселке нефтяной компании, который официально относится к труднодоступным территориям.

В Омской области уже в следующий понедельник, 4 марта, пройдут выборы президента. Это произойдет на 11 дней раньше старта трехдневного голосования по выборам главы государства 15–17 марта.

Как стало известно РИА «Омск-информ», 4 марта голосование будет проведено в вахтовом поселке Тарского района. Этот поселок, который не имеет даже названия, официально отнесен к труднодоступным территориям. В нем проживают вахтовики.

Из-за труднодоступности поселка, принадлежащего одной из нефтегазодобывающих компаний, голосование в нем будет проведено намного раньше официальных сроков. Стоит отметить, что досрочное голосование на таких труднодоступных территориях в России началось уже накануне, 25 февраля.

Кроме вахтового поселка, расположенного на севере региона, больше нигде досрочного голосования в Омской области не будет. Все остальные омичи проголосуют на выборах в период с 15 по 17 марта.