У женщины понизилось давление, и она потеряла сознание прямо в кресле.

У женщины понизилось давление, и она потеряла сознание прямо в кресле.

Сегодня во время полета в самолете Москва – Омск одному из пассажиров стало плохо. Женщина потеряла сознание прямо в кресле. На помощь ей пришли студенты ОмГМУ, члены команды Siberian help Елена Крестникова и Никита Фролов.

– Команда летела домой в Омск после завершения Дня здоровья на выставке ВДНХ. Примерно в 2:10 по московскому времени сидящие рядом пассажиры заметили, что женщина потеряла сознание. Бортпроводники обратились за помощью к нам, – рассказала Елена.

Оказалось, что у женщины сильно понизилось давление. Студенты оказали ей необходимую помощь и через время она почувствовала себя значительно лучше. Полет продолжился без подобных происшествий.