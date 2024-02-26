Омск-Информ
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·Общество

Власти должны создать возможности для переобучения военнослужащих.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел оперативное совещание, на котором обсуждалась поддержка участников СВО. Хоценко вновь напомнил главам районов о необходимости лично встречаться с семьями участников СВО.
– Еще одна тема, которую обсудили на оперативном совещании – трудоустройство военнослужащих, которые возвращаются домой с фронта. Поручил своему заместителю Владимиру Куприянову проработать вопрос создания специальной базы вакансий для наших ребят, – рассказал глава региона.
Также губернатор поручил обеспечить возможность переобучения участников СВО. 
·Общество

Власти должны создать возможности для переобучения военнослужащих.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел оперативное совещание, на котором обсуждалась поддержка участников СВО. Хоценко вновь напомнил главам районов о необходимости лично встречаться с семьями участников СВО.
– Еще одна тема, которую обсудили на оперативном совещании – трудоустройство военнослужащих, которые возвращаются домой с фронта. Поручил своему заместителю Владимиру Куприянову проработать вопрос создания специальной базы вакансий для наших ребят, – рассказал глава региона.
Также губернатор поручил обеспечить возможность переобучения участников СВО. 