Дважды омичи выходили вперед и дважды челябинцы отыгрывались. Исход предпоследнего матча «регулярки» решился по буллитам.

Дважды омичи выходили вперед и дважды челябинцы отыгрывались. Исход предпоследнего матча «регулярки» решился по буллитам.

Омский «Авангард» сегодня, 24 февраля, провел предпоследний матч в регулярном чемпионате. «Ястребы» встретились в Челябинске с местным «Трактором». «Трактористы» уже обеспечили себе 6-е место в плей-офф, омичи же балансируют на 1-2-й строчке Восточной конференции. Поэтому от исхода сегодняшнего матча зависело в том числе то, с кем «Авангард» будет играть в плей-офф.

В первом периоде омичи принялись активно атаковать ворота челябинцев. Первым счет в матче на 8-й минуте встречи открыл словацкий нападающий «ястребов» Томаш Юрчо. Шайба отскочила от голкипера «Трактора», после чего Юрчо ее перехватил и красиво отправил в ворота. Но уже через 3 минуты хозяева льда отыгрались – у «Трактора» отличился Илья Карпухин. До конца первой двадцатиминутки обе команды атаковали ворота соперников, но выйти вперед никому не удалось. Отдельно хотелось бы отметить, что «Трактор» не сумел реализовать большинство.

Во втором отрезке встречи после мощной затяжной атаки Николай Прохоркин мощным щелчком отправил вторую шайбу в правый угол ворот челябинцев. Однако практически сразу же хозяева льда отыгрались – у «Трактора» отличился Виктор Антипин. До конца второй двадцатиминутки лучше на льду смотрелись хоккеисты «Трактора», едва не вышедшие вперед.

В самом начале третьего периода Владимир Жарков едва не вывел «Трактор» вперед, но омичей спасла штанга. После этого команды устроили атаки ворот друг друга, но все тщетно – шайба не хотела пересекать линию рамок. В итоге напряжение на льду перешло в драку в самом конце третьего периода – сцепились Николай Прохоркин и Григорий Дронов. Оба отправились на скамейки штрафников. Игра 4 на 4 также не привела к заброшенной шайбе – матч плавно перешел в овертайм.

И в дополнительное время не удалось выявить победителя матча. Исход встречи решили буллиты, где из-за упорства вратарей шайбы не сразу пересекли линию ворот. Тем не менее реализовать буллиты у омичей смогли Владимир Ткачев и Дамир Жафяров. У «Трактора» трижды отличился Максим Шабанов, благодаря чему челябинцы и одержали победу в сегодняшней встрече.

«Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:3 и закрепился на второй строчке Восточной конференции. Благодаря этому самым вероятным соперником омичей в плей-офф станет тольяттинская «Лада». До старта матчей навылет омичи послезавтра в Магнитогорске сыграют с местным «Металлургом».