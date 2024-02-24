Федеральному министру показали несколько разработок омских ученых и представили материалы, которые позволяют профилактировать инсульт, деменцию и другие различные состояния.

Федеральному министру показали несколько разработок омских ученых и представили материалы, которые позволяют профилактировать инсульт, деменцию и другие различные состояния.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил стенд Омской области на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ. Экскурсию для него провели министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич и ректор ОмГМУ Мария Ливзан. Они представили разработки омских ученых, которые в будущем окажут существенное влияние на практическое здравоохранение.

Первая разработка – модифицированный внутриматочный формованный сорбент, содержащий поливинилпирролидон. Введение сорбента в сочетании с антибактериальной терапией повышает эффективность лечения гнойно-септического эндометрита – распространенного осложнения, возникающего после кесарева сечения. Разработанный омскими учеными метод помогает сохранить репродуктивную функцию.

Еще одно изобретение – линейка стоматологических гелей, предназначенных для профилактики и лечения кариеса.

Артем Наркевич рассказал Михаилу Мурашко о достижениях Омской области в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также о разработках Омского медицинского университета. Также министру представили материалы, которые позволяют профилактировать инсульт, деменцию и другие различные состояния.

Руководитель федерального Минздрава отметил положительную динамику в развитии штабов здоровья «Волонтеров-медиков», подчеркнул важность популяризации здорового образа жизни среди молодежи, а также приоритетность реализации гранта Росмолодежи в области просвещения молодых родителей.

В настоящее время Омская область реализует несколько грантов по различным направлениям, включая обучение школьников и студентов навыкам оказания первой помощи. На базе ОмГМУ организованы штабы здоровья, участники которых выезжают с просветительскими лекциями.