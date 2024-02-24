В трех регионах страны ожидаемая продолжительность жизни превышает 78 лет. Уровень младенческой смертности сейчас самый низкий в истории России.

В трех регионах страны ожидаемая продолжительность жизни превышает 78 лет. Уровень младенческой смертности сейчас самый низкий в истории России.

По данным, представленным министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко на Форуме национальных достижений в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, что является историческим максимумом для страны.

Еще одним важным достижением в области здравоохранения в России стало снижение младенческой смертности. В 2019 году этот показатель составлял 4,9 промилле, а по итогам 2023 года он снизился до 4,2 промилле, достигнув самого низкого уровня за всю историю страны. Это говорит о повышении качества медицинской помощи, совершенствовании технологий ухода за новорожденными и повышении уровня осведомленности родителей о здоровье детей. В трех регионах России – Ингушетии, Дагестане и Москве – ожидаемая продолжительность жизни превышает 78 лет.

На продолжительность жизни человека влияет множество факторов, включая генетическую предрасположенность, образ жизни, экологические условия, доступ к медицинской помощи и другие. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек и своевременное обращение к врачу могут значительно увеличить продолжительность жизни.