Омск-Информ
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·Общество

Утром пассажирам сразу трех рейсов пришлось ждать вылета.
Сегодня в омском аэропорту произошло сразу несколько задержек рейсов. Так, самолет компании «Уральские авиалинии» отправился в Москву на час позже - в 7:32. Также с запозданием в столицу улетел самолет S7. Вместо 7:00 воздушное судно вылетело в 7:47.
Кроме того, авиаперевозчик S7 задержал вылет в Новосибирск. Воздушное судно вылетело только в 11:40, хотя должно было отправиться в 10:50.
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·Общество

Утром пассажирам сразу трех рейсов пришлось ждать вылета.
Сегодня в омском аэропорту произошло сразу несколько задержек рейсов. Так, самолет компании «Уральские авиалинии» отправился в Москву на час позже - в 7:32. Также с запозданием в столицу улетел самолет S7. Вместо 7:00 воздушное судно вылетело в 7:47.
Кроме того, авиаперевозчик S7 задержал вылет в Новосибирск. Воздушное судно вылетело только в 11:40, хотя должно было отправиться в 10:50.
1355