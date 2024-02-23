Омск-Информ
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·Общество

Автобусов станет меньше на маршрутах № 6Н и №83Н.
Омский перевозчик решил уйти сразу с двух маршрутов. Заявление о прекращении деятельности в департамент транспорта подал предприниматель Алексей Петраков.
Речь идет о маршрутах № 6Н (ул. 3-я Железнодорожная — завод им. Попова) и 83Н (ул. Стрельникова — Кирпичный завод). На каждом из них у бизнесмена работало по одному автобусу малого класса.
Теперь обслуживать маршрут будет только перевозчик Иван Меняйлов. На маршруте № 6Н у него задействовано 11 машин, на №83Н — 7 единиц транспорта. Кроме того, по маршруту №83 ездят автобусы ПП №8: 1 большого класса и 7 — среднего.
·Общество

Автобусов станет меньше на маршрутах № 6Н и №83Н.
Омский перевозчик решил уйти сразу с двух маршрутов. Заявление о прекращении деятельности в департамент транспорта подал предприниматель Алексей Петраков.
Речь идет о маршрутах № 6Н (ул. 3-я Железнодорожная — завод им. Попова) и 83Н (ул. Стрельникова — Кирпичный завод). На каждом из них у бизнесмена работало по одному автобусу малого класса.
Теперь обслуживать маршрут будет только перевозчик Иван Меняйлов. На маршруте № 6Н у него задействовано 11 машин, на №83Н — 7 единиц транспорта. Кроме того, по маршруту №83 ездят автобусы ПП №8: 1 большого класса и 7 — среднего.