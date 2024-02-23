Проведение работ согласовала комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

Проведение работ согласовала комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

В комиссию по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений обратились представители «Электрического транспорта». Они запросили согласовать обрезку и вырубку деревьев по 4 адресам. Поскольку все они находятся в зоне электропроводов, комиссия согласовала проведение работ, сообщает «Город55».

Так, 32 дерева обрежут на улицах Октябрьская и Кемеровская на участке от Орджоникидзе до Герцена. Там же уберут 180 кв. м. поросли. 225 деревьев будут обрезаны на проспекте Мира на участке от Нефтезаводской до остановки «Поселок Юбилейный». Также работы проведут в районе трамвайного кольца на улице Багратиона - там обрежут 27 деревьев и избавятся от 300 кв. м. поросли.

Еще 163 дерева будут обрезаны на улице Лермонтова на участке от Декабристов до 3-го Разъезда. Точная дата проведения работ пока неизвестна.