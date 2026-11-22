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В Омске пассажиры общественного транспорта регулярно жалуются на работу водителей: в соцсетях постоянно сообщают о резких торможениях, рывках при начале движения и случаях невнимательности к людям, также есть претензии к безопасности в салонах.

Куда обращаться в таких случаях, как правильно сообщить об инциденте и сколько ждать ответа, выяснял корреспондент «Омск-информа».

Балет в троллейбусе

Одной из ключевых причин травмирования пассажиров в общественном транспорте является недостаточная квалификация водителей. Вместе с тем ситуация обычно сложнее, чем просто слабые навыки управления. Непрофессиональное вождение проявляется по-разному: водители резко трогаются с места, без надобности перестраиваются или прибегают к экстренному торможению. Стоящие в салонах пассажиры падают и калечатся, получают переломы и ушибы.

– Как в балете, сейчас по салону пробежались туда/сюда за руки с еще двумя пассажирками: водитель сначала рванул, а потом затормозил. Танец маленьких лебедей какой-то, – жалуется в соцсетях на поездку в троллейбусе омичка.

Среди громких происшествий в общественном транспорте – случай 2025 года с 15-летним подростком, который упал на проезжую часть и был госпитализирован: водитель автобуса начал движение, не дождавшись окончания посадки и высадки. Дело расследовал Следственный комитет.

В феврале 2026 года при подъезде к ж/д вокзалу водитель троллейбуса резко затормозил, и готовившаяся выходить пассажирка упала в салоне и ударилась плечом. У женщины диагностировали перелом правого плечевого сустава со смещением. За полученную травму она отсудила 400 тыс. рублей.

Недавно, в ноябре, в троллейбусе №8 пенсионерка упала на спину во время резкого старта. К счастью, другой пассажир успел ее подхватить, и серьезных травм удалось избежать. Водитель остановил транспорт, а женщина отказалась оформлять ДТП.

Держитесь за поручни

Помимо претензий к грубой манере вождения, риски создают и другие обстоятельства. Водителя отвлекают разговоры по телефону, попытки что-то ему показать, а также обычная невнимательность к дорожной обстановке.

Поведение самих пассажиров тоже имеет значение: если люди не держатся за поручни, стоят у дверей или перемещаются по салону на ходу, вероятность травм резко возрастает.

Фото: vk.com/aomsk

Пассажирам следует быть внимательными, в салоне общественного транспорта можно порвать одежду.

– Зашла в троллейбус на остановке «Почтамт» в переднюю дверь. Старт был грубым, водитель так резво с места начала движение, что все качнулись назад. Я зацепилась за острый угол порожка, в итоге порвала джинсы. Пожаловалась кондуктору, а мне ответили, что опаздывают по маршруту. Штаны, конечно, не последние, но когда уже научат водителей не переживать за график, чтобы так нестись, а думать о пассажирах! – негодует пассажирка.

Инцидент, кстати, не остался без внимания. Информация для проведения проверки и принятия дальнейших мер в отношении водителя была передана в троллейбусное депо.

Кому жаловаться?

Если инцидент все же произошел, следует сразу обратиться к водителю или кондуктору, а при необходимости вызвать скорую помощь и ГАИ для фиксации происшествия. Пострадавшим рекомендуют зафиксировать обстоятельства: узнать данные водителя или кондуктора и номер маршрута, а затем при необходимости обратиться за юридической помощью для взыскания компенсации с перевозчика.

– Если вы или кто-то из ваших близких столкнулся с подобной ситуацией, сообщить об инциденте можно в АО «Пассажирсервис» по телефону 90-12-12, напрямую перевозчикам, чьи адреса и телефоны должны быть размещены в салоне, а также в департамент транспорта по телефону 78-79-72 – чтобы информация оперативно дошла до владельцев транспортных средств и по ней приняли меры, – отметили в департаменте транспорта.

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Рассматривают обращения, поданные письменно, в виде электронного документа через единый портал госуслуг или иную информационную систему либо официальный сайт в интернете, а также в устной форме. Ответ на обращение предоставляется в течение 30 дней.

– Устно можно обратиться к руководителям на личном приеме и встречах с населением, во время теле- и радиопередач с их участием, а также по телефону доверия мэра города Омска по номеру 78-78-00, телефон работает ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 14.00, – сообщили в департаменте транспорта.

К обращению можно приложить документы и материалы в электронной форме, хотя это и не обязательно – документы упрощают рассмотрение инцидента и подтверждают нарушение.

Вопросы противоправных действий, нарушений общественного порядка и Правил дорожного движения водителями городского пассажирского транспорта относятся к компетенции МВД – с ними следует обращаться в Управление МВД России по городу Омску по адресу: 644123, город Омск, улица Дмитриева, 1, телефон дежурной части (3812) 79-22-00.