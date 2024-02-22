Молодые люди вступили в гражданство Российской Федерации, но не удосужились встать на воинский учет. Военкомы пошли к ним сами.

Молодые люди вступили в гражданство Российской Федерации, но не удосужились встать на воинский учет. Военкомы пошли к ним сами.

На Омской области прошли рейдовые мероприятия, в рамках которых сотрудники областного военного комиссариата выявляли бывших мигрантов, вступивших в гражданство Российской Федерации, но «забывших» встать на воинский учет.

– Проведено свыше 50 объектов, где, предположительно, могли находиться подобные лица. Более 30 бывших мигрантов поставлены на воинский учет, – сообщили РИА «Омск-информ» в областном военкомате.

Представители силовых структур, также принимавшие участие в рейдах, установили трех иностранцев, которые незаконно пребывали на территории Омской области. Все они будут выдворены за пределы РФ.

Кроме того, полиция возбудила 3 уголовных дела по факту фиктивной регистрации иностранных граждан на территории региона и еще 5 – по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.