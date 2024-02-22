Многие горожане пораньше ушли с работы, но все равно были вынуждены стоять в заторах на центральных улицах и мостах через Иртыш.

Многие горожане пораньше ушли с работы, но все равно были вынуждены стоять в заторах на центральных улицах и мостах через Иртыш.

Вечером 22 февраля на дорогах в Омске вновь были зарегистрированы 10-балльные пробки. Перед Днем защитника Отечества горожанам пришлось долго ехать с работы домой и за подарками.

По данным сервиса «Яндекс Карты», заторы наблюдались в центральной части города (улицы Ленина, Гагарина, Интернациональная, Красный Путь и другие), на мостах через Иртыш, а также в городке Нефтяников и в сторону Московки. У многих омичей дорога с работы заняла больше часа.

Сейчас пробки составляют 8 баллов.