За обслуживание трапез команды «Авангард» платят по 36 тысяч в месяц. Смены по 12–14 часов не предполагают чаевых и иных бонусов.

За обслуживание трапез команды «Авангард» платят по 36 тысяч в месяц. Смены по 12–14 часов не предполагают чаевых и иных бонусов.

Появились подробности о вакансии официанта для обслуживания хоккеистов команды «Авангард» на «G-Drive Арене». Обозреватель «Омск-информа» под видом претендента на эту должность обратился к представительнице компании «Ресто Хантер», которая занимается подбором персонала.

Важная деталь: поиск сотрудников для компании «Музыка и кино», которой принадлежат все заведения общепита на территории ледовой арены, осуществляют не учредители. А отдельное рекрутинговое агентство.

Как оказалось, работа за 36 тыс. рублей в месяц не предполагает никаких чаевых. Она включает обслуживание завтраков, обедов и ужинов во время домашних тренировок команды «Авангард».

– Это работа в формате столовой. У команды КХЛ, куда входят игроки, тренерский состав, массажисты и медики, есть завтраки, обеды и ужины. В задачи официанта входит помощь с поиском и пояснением состава того или иного блюда. Время приезда гостей оговаривается заранее. Смены длятся по 12–14 часов по системе двое суток через двое. За один выход официанты получают по 2380 рублей. В месяц выходит 15–16 смен, – назвала режим работы представитель компании.

При этом с 7 утра нужно быть готовым к работе: сотрудникам оплачивается такси до «G-Drive Арены». Однако бонусов в виде общения и автографов хоккеистов ждать не стоит. Все это осуществляется через менеджера. Иначе можно вылететь с работы.

– Общаться нельзя, тут все очень строго. Нужно договариваться с менеджером команды. За неформальные беседы нам очень сильно может попасть, – подчеркнула собеседница.

Сотрудница компании не смогла ответить на вопрос, почему за довольно трудозатратные смены официантам платят всего 36 тыс. рублей в месяц.