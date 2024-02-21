Сотрудники должны будут обслуживать хоккеистов на «G-Drive Арене». Им обещают интересное общение.

Сотрудники должны будут обслуживать хоккеистов на «G-Drive Арене». Им обещают интересное общение.

Омская компания «Ресто Хантер» ищет официантов, которые будут обслуживать хоккеистов во время шведских столов на новой «G-Drive Арене». Объявление разместили на hh.ru. Работникам готовы платить 36 тыс. рублей.

Кроме своевременной зарплаты, сотрудникам обещают интересное общение с профессиональными хоккеистами. Кандидат на эту должность должен быть гостеприимным, знать правила сервировки, а также иметь хорошую память.

Отметим, что «Ресто Хантер» занимается поиском персонала для заведений общепита омской группы компаний «Музыка и кино».