Количество смертей превысило количество новорожденных на 8760 человек.

Количество смертей превысило количество новорожденных на 8760 человек.

По данным Омскстата, за 2023 год в Омской области скончались 23 966 человек. Родилось при этом 15 206 детей. Естественная убыль населения составила 8760 человек.

По сравнению с 2022 годом убыль населения региона стала меньше на 10 %. Умерших было 25909, новорожденных – 16 110. Разница составила 9799 человек.

Максимальной за последние 10 лет была убыль населения в 2021 году. Число смертей (33 820) на 16 486 превысило число рождений (17 334).

Отметим, что рождаемость в регионе падает с 2015 года.