Виктор Гаак отметил, что свищи на котлах ТЭЦ образуются довольно часто. Называть это аварией даже некорректно.
Бывший гендиректор АО «ТГК-11», профессор Виктор Гаак прокомментировал инцидент, который накануне вечером произошел на ТЭЦ-5. Напомним, что на станции снизились параметры теплоносителя, о чем телефонограммой были уведомлены управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты. Сегодня на ТЭЦ-5 приехал мэр Сергей Шелест, который в своем телеграм-канале сообщил о том, что причиной ЧП стал свищ на котлоагрегате № 9.
Обозреватель РИА «Омск-информ» спросил у Виктора Гаака, насколько это серьезная авария и сколько времени нужно на ее устранение? Как оказалось, ничего страшного не произошло, а вот времени на устранение аварии нужно много.
– Это очень часто происходит, это рядовое отключение котла.Труб на ТЭЦ очень много, поэтому в разных местах, там, где трубы сварены, образуются свищи. Но для того, чтобы этот свищ устранить, нужно остановить, охладить котел – это часов 8 минимум. Потом отремонтировать – это около суток. Плюс еще часов 6, чтобы запустить котел. Итого – около полутора суток нужно на устранение этой поломки, – отметил Виктор Гаак, много лет возглавлявший в том числе и ТЭЦ-5.
При этом эксперт призвал не называть случившееся на ТЭЦ аварией.