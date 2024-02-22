Виктор Гаак отметил, что свищи на котлах ТЭЦ образуются довольно часто. Называть это аварией даже некорректно.

Виктор Гаак отметил, что свищи на котлах ТЭЦ образуются довольно часто. Называть это аварией даже некорректно.

Бывший гендиректор АО «ТГК-11», профессор Виктор Гаак прокомментировал инцидент, который накануне вечером произошел на ТЭЦ-5. Напомним, что на станции снизились параметры теплоносителя, о чем телефонограммой были уведомлены управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты. Сегодня на ТЭЦ-5 приехал мэр Сергей Шелест, который в своем телеграм-канале сообщил о том, что причиной ЧП стал свищ на котлоагрегате № 9.

Обозреватель РИА «Омск-информ» спросил у Виктора Гаака, насколько это серьезная авария и сколько времени нужно на ее устранение? Как оказалось, ничего страшного не произошло, а вот времени на устранение аварии нужно много.

– Это очень часто происходит, это рядовое отключение котла.Труб на ТЭЦ очень много, поэтому в разных местах, там, где трубы сварены, образуются свищи. Но для того, чтобы этот свищ устранить, нужно остановить, охладить котел – это часов 8 минимум. Потом отремонтировать – это около суток. Плюс еще часов 6, чтобы запустить котел. Итого – около полутора суток нужно на устранение этой поломки, – отметил Виктор Гаак, много лет возглавлявший в том числе и ТЭЦ-5.

При этом эксперт призвал не называть случившееся на ТЭЦ аварией.