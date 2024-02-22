26-летний Халид Шахтиев был капитаном «Чайки» из Песчанокопского. Успел поиграть и в ближнем зарубежье.

26-летний Халид Шахтиев был капитаном «Чайки» из Песчанокопского. Успел поиграть и в ближнем зарубежье.

Омский «Иртыш» объявил о подписании контракта с очередным новичком. 26-летний центральный защитник Халид Шахтиев провел первую часть сезона в «Чайке» из Песчанокопского, выступающей в дивизионе «А» Второй лиги. В команде из Ростовской области Халид был капитаном и в 15 матчах получил по одной карточке – желтой и красной. Кстати, забавное совпадение, но обе он заработал в игре с «Иртышом». Тот матч прошел 23 июля прошлого года в Песчанокопском и завершился нулевой ничьей.

По итогам осенней части первенства защитник попал в тройку лучших игроков группы «Золото» по выигранным единоборствам в обороне и в шестерку – по верховым единоборствам.

Халид Шахтиев – воспитанник грозненского футбола. Рост защитника – 185 см, вес – 82 кг. За карьеру, помимо «Чайки», он поиграл за молодежный и дублирующий составы «Терека» (Грозный), «Спартак» (Нальчик) и казахстанский клуб «Кыран» (Шымкент). Во всех турнирах за 178 матчей он забил 7 голов, отдал одну голевую передачу, заработал 32 желтые и одну красную карточку.