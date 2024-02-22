Парень несколько раз нарушил ПДД, из-за чего ему запретили въезд в Россию.

Парень несколько раз нарушил ПДД, из-за чего ему запретили въезд в Россию.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Центрального суда по делу жителя Казахстана. Молодой человек обращался в суд с иском к УМВД России по Омской области.

Оказалось, что парень учится в ОмГТУ и проживает в Омске. Однажды, когда он возвращался в Россию из Казахстана, ему запретили въезд. Поводом для такого решения стало привлечение парня к административной ответственности. Три раза на него был составлен протокол за тонировку автомобиля, за что его лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Центральный суд постановил, что запрет въезда в страну был вынесен правомерно. Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Теперь парню нельзя въезжать в Россию до 22 ноября 2025 года.