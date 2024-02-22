Участники мероприятия будут обсуждать различные способы поддержки промышленности, а также вопросы развития предприятий.

Участники мероприятия будут обсуждать различные способы поддержки промышленности, а также вопросы развития предприятий.

В Омскую область приедут участники двухдневной стажировки «Федеральная практика» Минпромторга РФ. Проведение мероприятия было инициировано губернатором Виталием Хоценко. Участники мероприятия будут обсуждать различные способы поддержки промышленности, а также вопросы развития предприятий. Стажировка будет проходить с 29 февраля по 1 марта.

– Уже совсем скоро Омская область будет принимать у себя «Федеральную практику». Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приезжает к нам в полном составе в лице руководителей департаментов, которые расскажут о всех механизмах государственной поддержки промышленных предприятий. Мы ждем промпредприятия Омской области на данное мероприятие, где вы сможете в открытом диалоге задать вопросы и получить ответы. Надеюсь, что выездная стажировка Минпромторга России поможет развивать омские предприятия и еще больше вкладывать инвестиций в развитие промышленности, – поделился заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

В рамках стажировки пройдут тематические сессии. Так, глава регионального Минпрома Андрей Посаженников расскажет о планах по развитию промышленного потенциала Омской области. Также глава министерства поведает о способах, которые можно применить для повышения инвестиционной привлекательности региона. Также на мероприятии выступил начальник Фонда развития промышленности Омской области Светлана Баженова.

Участникам стажировки презентуют туристский промышленный маршрут Омской области «Промышленность Сибири – Величие России». В него войдут не только культурные объекты, но и промышленные предприятия.