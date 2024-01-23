Продажу подобных препаратов будет блокировать Минпромторг РФ. В этот перечень входят не только лекарственные изделия.

Продажу подобных препаратов будет блокировать Минпромторг РФ. В этот перечень входят не только лекарственные изделия.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева рассказала о результатах внедрения национальной системы цифровой маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». По словам чиновницы, с помощью системы ее ведомство намерено перенести блокировку продажи нелегальных и просроченных товаров на лекарства и медицинские изделия.

– По результатам работы технического решения мы планируем масштабировать вот этот механизм на все другие товарные группы. Ну, во всяком случае, сейчас занимаемся плотно – как это будет работать при реализации медицинских изделий и лекарств, – цитирует Приезжеву ТАСС.

Правительство РФ в ноябре прошлого года распространило механизм блокировки на 12 групп товаров. Все они подлежат обязательной маркировке. В их число входят вода, молочная продукция, табак. Блокировка будет внедряться поэтапно с 1 апреля.