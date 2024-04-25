Французская компания направила в Министерство промышленности и торговли официальное обращение, что продолжит работать в стране.

Французская компания направила в Министерство промышленности и торговли официальное обращение, что продолжит работать в стране.

Сеть супермаркетов «Ашан» продолжит работу в России, планов уйти из страны у нее нет, заявил в эфире телеканала РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По словам чиновника, ведомство получило на этот счет официальное обращение.

– Есть даже их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны, – сказал чиновник.

Евтухов добавил, что далеко не весь зарубежный бизнес поддается на давление со стороны властей своих стран. Несмотря на буллинг и угрозы, многие компании, в том числе американские, продолжают работать в России.

Ранее стало известно, что компания «Ситрас», входящая в группу «Ашан», продала свои активы в России. «Ситрас» владел торговыми комплексами «Ашан» и занимался их управлением. Теперь у этих активов российский владелец.