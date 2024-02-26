Сотрудники органов власти, бизнесмены и производственники соберутся в Конгресс-холле и обсудят господдержку и промышленный потенциал регионов.

Сотрудники органов власти, бизнесмены и производственники соберутся в Конгресс-холле и обсудят господдержку и промышленный потенциал регионов.

29 февраля в Омске начнется «Федеральная практика» – это двухдневная стажировка Минпромторга РФ, посвященная господдержке предприятий и развитию промышленного комплекса региона и страны. Стажировка организована по инициативе губернатора Виталия Хоценко.

В омском Конгресс-холле соберутся гости из 14 субъектов РФ – представители органов власти, институтов развития, бизнеса и промышленных предприятий. Эксперты Минпромторга РФ, федеральных институтов развития и государственных корпораций расскажут слушателям о мерах господдержки и инструментах развития промышленного потенциала.

– «Федеральная практика» – уникальное мероприятие, дающее возможность провести прямой диалог бизнеса, производства и органов власти всех уровней, обзавестись полезными знакомствами, обменяться опытом и взять на заметку лучшие наработки для дальнейшего развития. Такой подход позволяет обеспечить эффективное решение задачи по достижению технологического суверенитета нашей страны, – отметил глава областного Минпрома Андрей Посаженников.

Посетить выездную стажировку по программе «Федеральная практика» могут все желающие. Она пройдет с 29 февраля по 1 марта. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.