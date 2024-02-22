В марте же жители региона предпочли посетить Санкт-Петербург, Шерегеш и Новосибирск.

В марте же жители региона предпочли посетить Санкт-Петербург, Шерегеш и Новосибирск.

На длинных февральских праздниках омичи собираются посетить Москву и Санкт-Петербург. В этих городах жители региона забронировали больше всего отелей, выяснили аналитики «Яндекс Путешествий». Также некоторые омичи собираются отправиться в Екатеринбург, Челябинск и Иркутск.

Кроме того, в этом месяце специалисты отметили выросшее количество бронирования отелей в Чернолучье. Средняя цена стоимости одних суток в отелях Чернолучья составляет 14 тыс. рублей.

На длинные праздники в марте жители региона поедут в Санкт-Петербург, Шерегеш и Новосибирск.