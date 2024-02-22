В ходе рабочего визита делегации Омской области в Стаханов были определены объемы и сроки работ по ремонту инженерной инфраструктуры города в ЛНР.

В ходе рабочего визита делегации Омской области в Стаханов были определены объемы и сроки работ по ремонту инженерной инфраструктуры города в ЛНР.

Омичи продолжают оказывать шефскую помощь жителям города Стаханова в Луганской народной республике. В Стаханове работают бригады омских строителей и специалисты коммунальных предприятий, восстанавливающие инженерную инфраструктуру города, пострадавшую от войны. В ходе рабочей поездки делегация от Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко посетила объекты для определения объемов работ, которые необходимо выполнить в этом году.

В ходе поездки внимание было уделено, в частности, возобновлению бесперебойной работы водопроводных сетей. Этим вопросом непосредственно занимались министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимир Шнипко и генеральный директор АО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер, вошедшие в состав омской делегации. Ими были утверждены объемы и сроки ремонтных работ, необходимых для обеспечения населения чистой питьевой водой.

Напомним, что в прошлом году специалисты АО «Омскоблводопровод» восстановили более 2 километров водопроводных сетей. Кроме того, работники предприятия направляли гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей города Стаханов. В 2023 году было передано 6 тонн расфасованной чистой питьевой воды, медикаменты, тепловизор, рации. Еще одним важным направлением шефской работы предприятия стало участие является в гуманитарно-просветительской миссии «Омская область – Стаханов». В ее рамках гендиректор «Омскоблводопровода» побывал в Центральной городской библиотеке Стаханова, в которую недавно была передана очередная партия книг для детей разных возрастных групп.

— Наши сотрудники трудятся над восстановлением коммунальной инфраструктуры Стаханова и мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь как бойцам СВО, так и мирным гражданам. Считаем это своим долгом, ведь оказанная помощь это спасенные жизни наших ребят, это развитие будущего поколения освобожденных территорий. В Стаханове живут наши братья и сестры, а семью в беде не бросают! — подчеркнул Дмитрий Кремер.

Центральная городская библиотека Стаханова стало одним из объектов шефской помощи, закрепленным за «Омскоблводопроводом».

— Сотрудники предприятия передали в библиотеку партию новых книг, в том числе добрые русские сказки, энциклопедии о воде для школьников, другие детские произведения российских авторов. Все это является очень важным для становления гражданской идентичности молодого поколения в Луганской народной республике, — отметила руководитель Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи Омской области Анна Коржакова.

Как подчеркнули участники омской делегации, тесное взаимодействие фронта и тыла — важное условие победы и нормализации гуманитарной обстановки в новых регионах России. Добавим, что с 2024 года шефство над городом Стаханов с Омской областью разделит и Ставропольский край.