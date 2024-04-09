«Омскоблводопровод» рассказал о том, как отбирает пробы для анализа качества питьевой воды.
Важность качественной питьевой воды несомненна, особенно в период паводков, когда состав природной воды может значительно изменяться. В Иртыш поступает талая вода с различными примесями, что требует тщательного контроля ее состава перед тем, как она попадет в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. АО «Омскоблводопровод» заботится о качестве питьевой воды и обладает лицензированной лабораторией, которая регулярно отбирает пробы из Иртыша и из системы водоснабжения. Более того, компания заключила договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» для проведения независимого анализа примесей, содержащихся в питьевой воде, которая поставляется абонентам. Перед попаданием воды в распределительную сеть сотрудники лаборатории АО «Омскоблводопровод» регулярно отбирают пробы для проведения бактериологического анализа, анализа мутности и анализа на остаточное содержание хлора. Эти анализы проводятся с определенной периодичностью, чтобы обеспечить надлежащее качество питьевой воды. Сотрудники лаборатории проводят 110 анализов по 25 показателям, отбирая в течение суток 24 пробы воды из Иртыша. Это позволяет оперативно реагировать на изменения состава воды и своевременно корректировать количество реагентов для обеспечения чистой и безопасной питьевой воды, соответствующей санитарным нормам и правилам. Компания также имеет необходимый запас реагентов, чтобы исключить возможность возникновения форс-мажорных ситуаций. Это гарантирует постоянную поставку качественной питьевой воды своим абонентам. Таким образом, благодаря комплексу мероприятий, проводимых АО «Омскоблводопровод», обеспечивается надежная транспортировка чистой питьевой воды, отвечающей высоким стандартам качества. Контрольный мониторинг и оперативные действия сотрудников лаборатории позволяют своевременно реагировать на изменение состава воды и обеспечивать безопасность и здоровье потребителей.