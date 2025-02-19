Омск-Информ
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·Общество

О плачевном состоянии сетей водоснабжения заявил глава областного Минэнерго.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил о плачевном состоянии сетей водоснабжения, находящихся в собственности АО «Омскоблводопровод». Сегодня чиновник встречался с новым гендиректором предприятия Дмитрием Зярко и его командой.

– «Омскоблводопровод» имеет в собственности более 2000 км сетей и столько же в аренде, обеспечивает водоснабжением 13 муниципалитетов. Сетевое хозяйство – далеко не новое, ремонтные бригады практически ежедневно устраняют повреждения и выполняют работы по текущему и капитальному ремонту сетей, – отметил Шнипко. – Важно оперативно реагировать на сигналы жителей об аварийных ситуациях, в том числе в социальных сетях.

В начале марта министр намерен лично посетить предприятие и изучить обстановку внутри организации.

·Общество

О плачевном состоянии сетей водоснабжения заявил глава областного Минэнерго.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил о плачевном состоянии сетей водоснабжения, находящихся в собственности АО «Омскоблводопровод». Сегодня чиновник встречался с новым гендиректором предприятия Дмитрием Зярко и его командой.

– «Омскоблводопровод» имеет в собственности более 2000 км сетей и столько же в аренде, обеспечивает водоснабжением 13 муниципалитетов. Сетевое хозяйство – далеко не новое, ремонтные бригады практически ежедневно устраняют повреждения и выполняют работы по текущему и капитальному ремонту сетей, – отметил Шнипко. – Важно оперативно реагировать на сигналы жителей об аварийных ситуациях, в том числе в социальных сетях.

В начале марта министр намерен лично посетить предприятие и изучить обстановку внутри организации.