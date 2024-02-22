По данным синоптиков, средняя температура воздуха в марте составит до –7 градусов. Будет много осадков.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в марте составит до –7 градусов. Будет много осадков.

Омские синоптики рассказали, какой будет первый месяц весны для омичей. Так, температура воздуха в марте составит выше нормы на 1-2 градуса, а среднемесячная температура до –7 градусов.

В первые пять дней марта и в отдельные дни второй и третьей декады в регионе ожидаются осадки разной интенсивности. В большинстве районов их количество будет меньше нормы. Однако из-за большого количества выпавшего снега в городе воды будет больше обычного.

Отметим, что в Омске уже начали готовиться к паводку.