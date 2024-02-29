Март для омичей начнется со снегопада и сильного ветра. Столбик термометра может опуститься до –20.

Март для омичей начнется со снегопада и сильного ветра. Столбик термометра может опуститься до –20.

Омские синоптики рассказали, какая будет погода в начале марта. Так, по данным синоптиков, завтра, 1 марта, температура воздуха днем составит до –6 градусов. Кроме того, омичей ждет снегопад и ветер порывами до 11 м/с, а на дорогах местами будет гололед.

В субботу, 2 марта, столбик термометра опустится до –9 градусов. Снег в городе и ветер продолжится.

В воскресенье, 3 марта, синоптики обещают от –15 до – 20 градусов. Порывы ветра поднимутся до 12 м/с.