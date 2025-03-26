Синоптики поделились своими прогнозами погоды на предстоящий день.

Сегодня, 26 марта, в Омске будет +2…+7 °С, ветер южный, юго-западный 6–11 м/с . Существенных осадков не ожидается. Давление 779 мм рт. ст., влажность воздуха составит 82 %.

Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, погодные условия в ближайшие три дня в Омской области будут формироваться в поле высокого атмосферного давления, температура воздуха продолжит повышаться и к концу недели составит +12 °С.

27 марта, в четверг, днем будет +5…+10 °С. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5–10 м/с. 28 марта, в пятницу, днем будет +7…+12 °С. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный 3–8 м/с.

Добавим, что Обь-Иртышское УГМС продолжает непрерывный мониторинг состояния русел рек, отмечается быстрое таяние льда и подъем воды. На реках появились закраины, лед стал темнеть, а в некоторых местах образовались полыньи. Уровень воды в реке Иртыш поднимается на 1–3 сантиметра в день, в притоках же этот показатель достигает 33 сантиметров.

Лед на реках значительно тоньше, чем в прошлом году: на 20 марта его толщина колебалась от 31 до 57 сантиметров, что на 11–23 сантиметра меньше, чем в аналогичный период 2023 года.