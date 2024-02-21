Памятный знак появился на школе в селе Звонарев Кут Азовского района, где учился Максим Торопов. Десантник награжден орденом Мужества.

Памятный знак появился на школе в селе Звонарев Кут Азовского района, где учился Максим Торопов. Десантник награжден орденом Мужества.

В четверг, 22 февраля, на стенах школы в селе Звонарев Кут Азовского района откроют мемориальную доску в честь героя СВО, старшего сержанта Максима Торопова. Он обучался здесь с 2004-го по 2010 год. Решение об установке памятного знака приняло руководство района. Выпускник 242-го учебного центра ВДВ призван с началом частичной мобилизации 26 сентября 2022 года и погиб 15 февраля прошлого года. Десантник посмертно награжден орденом Мужества.

У Максима Торопова, не дожившего до своего 30-летия, остались жена и двое маленьких детей.

У близких героя остались о нем самые теплые воспоминания. По воспоминаниям мамы, Оксаны Тороповой, сын всегда был активным ребенком, помогал родным, любил ездить с дедом на пасеку. Во время учебы в аграрно-технологическом колледже играл в волейбольной команде, отстаивая честь учебного заведения.

– Мне сложно вспоминать о нем, в голове не укладывается, что Максим погиб, и вот уже год как нет с нами. Помогают как-то справиться с утратой дети, внуки и работа, – говорит Оксана Торопова.

Как рассказала сестра Кристина, в детстве Максим, как и многие сверстники, был шаловливым и неугомонным мальчишкой.

– С утра до позднего вечера бегал и резвился. Ох, трудно же было с ним в школьные годы. В голове было скорее бежать играть в футбол после школы. Максим с раннего детства катался на коньках, спасибо дедушке за это, всех внуков научил. Еще каждое лето рыбалка, – отметила Кристина.

Как говорит сестра, Максим всегда оставался веселым и компанейским, хорошим и отзывчивым товарищем.

– Максим был заботливым, любящим, отзывчивым мужем и папой, хорошим другом. Познакомились в интернете, сначала переписывались в соцсетях. Они вместе с другом приехали открывать службу такси. А потом я вызвала такси в больницу, и приехал Максим, – вспоминает жена, Валентина Торопова.

О гибели старшего десантника родные узнали от сотрудников военкомата, пришедших домой к матери. Детали не уточнили, но товарищи бойца говорят, что до своей гибели он помогал эвакуировать мирных жителей.

Омский предприниматель, гендиректор юридической компании «Закон и право» Виталий Торопов говорит, что с достоинством воспринял призыв на СВО, с чувством уважения к своей Родине. Бизнесмен поблагодарил администрацию Азовского района за память о племяннике.

– Я выражаю благодарность, что в Азовском районе помнят о земляках. И руководство района сделало такой человечный жест, приняв решение установить памятный знак. Таким образом они почтили память героев СВО, – подчеркнул бизнесмен. – Своей жизнью Максим показал добрый пример. Когда племянника призвали, он был полон решимости защищать не только свою страну, но и малую родину. Мы помним о заслугах этих ребят, мужчин с большой буквы. Как и наши деды в Великой Отечественной войне, они отстаивают сейчас мирное небо. Это вдохновляет на добрые поступки. И мы в нашей организации стремимся оказывать бесплатную юридическую помощь родным и близким участников СВО, попавшим в трудную ситуацию.

Предприниматель добавил, что своей деятельностью организация также вносит вклад в дело любви к стране, сохранение памяти поколений и развитие патриотизма у нового поколения.