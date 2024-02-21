В России детям из многодетных семей предлагают ввести льготу в 50 % на обучение в вузах. Проект закона внесла ЛДПР.

В России детям из многодетных семей предлагают ввести льготу в 50 % на обучение в вузах. Проект закона внесла ЛДПР.

Для детей, воспитывающихся в многодетных семьях, предложили наполовину снизить стоимость обучения в вузах. При условии, что они успешно пройдут вступительные экзамены. Законопроект внесла партия ЛДПР.

– В настоящее время на федеральном и региональном уровнях у родителей, воспитывающих троих и более детей, отсутствуют льготы, предусматривающие получение высшего образования. Вузы их не предоставляют, несмотря на то что цены на обучение остаются высокими, – цитируют «Известия» фрагмент пояснительной записки.

По мнению депутатов фракции, многодетные семьи успешно решают демографическую проблему России. При этом они несут большие траты на оплату обязательных услуг и товаров первой необходимости. Поэтому им могут понадобиься дополнительные меры поддержки.

Если ребенок из многодетной семьи успешно сдает вступительные экзамены, предлагается выделить квоту на оплату учебы по программам бакалавриата или специалитета по цене вполовину меньше изначальной.