Из-за грунтовых вод асфальт на улице 10 лет Октября рвется даже в сильные морозы. Водители рискуют жизнями, чтобы объехать ямы.

Из-за грунтовых вод асфальт на улице 10 лет Октября рвется даже в сильные морозы. Водители рискуют жизнями, чтобы объехать ямы.

В Омске этой зимой вновь разрушается улица 10 лет Октября на участке от Окружной дороги до Бауцентра. И так находящаяся в не лучшем виде дорога буквально рвется под действием грунтовых вод, которые на том участке подходят очень близко к поверхности почвы. Даже сейчас, в период сильных морозов, асфальт буквально вспучивается и разрывается, из-за чего на проезжей части образовываются глубокие ямы.

Автолюбители пытаются объехать эти ямы по обочине, но там очень высокий снежный накат. Также автомобилисты пытаются объехать ямы по встречной полосе, рискуя стать участниками ДТП. Кроме того, глубокие ямы серьезно ограничивают скорость потока – машины едут не более 30-40 км/ч, из-за чего на въезде и выезде из Омска образуются пробки. Эти пробки станут еще больше весной, когда снег начнет таять, и ямы окажутся под водой. Сейчас они частично забиты снегом.

Интересно, что на улице 10 лет Октября в этом году начнется глобальная реконструкция, но тот участок, где «разорвало» дорогу, она не затронет – улицу начнут расширять от Бауцентра в сторону Ростовки. А реконструкция самого проблемного участка в районе перекрестка с Окружной дорогой запланирована лишь через несколько лет.

Из-за невозможности обеспечить хотя бы ямочный ремонт в условиях 30-градусных морозов, рабочие БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» намерены на следующей неделе засыпать ямы шлаком – асфальтовой крошкой.

- Ямочный ремонт инертными материалами будет проведен на следующей неделе, - уточнили в УДХБ.

К слову, проблемный участок «латают» каждое лето, но уже к зиме дорога разрушается вновь. Проблему нужно решать радикально – поднимать основание дороги. В этом уверен доцент СибАДИ Александр Лыткин.

- В том месте очень непрочные грунты, там нужно поднимать основание дороги, укреплять его, делать его из инертных материалов, например, золошлака. Только так можно решить проблему этой дороги, - уточнил доцент СибАДИ Александр Лыткин.

Вероятно, такой ремонт с поднятием основания дороги будет проведен в рамках реконструкции улицы 10 лет Октября, которая в рамках второго этапа работ начнется в 2026-2027 годах. Так что автолюбителям, которые выезжают из Омска в восточном направлении, нужно еще немного потерпеть.