За девять месяцев размер выплаты вырос на 2,5 тыс. рублей, а число пенсионеров сократилось на 27 тыс. человек.

За девять месяцев размер выплаты вырос на 2,5 тыс. рублей, а число пенсионеров сократилось на 27 тыс. человек.

По данным на 1 января, средний размер пенсии в Омской области составляет 20 881 рубль. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда.

Отметим, что всего в регионе 553 828 пенсионеров. Самой пожилой пенсионерке, которая живет в Большереченском районе, 107 лет. Самый пожилой мужчина (103 года) живет в Омске.