Жители многоэтажек уже два месяца не получают платежек от Фонда капремонта. Как оказалось, во всем виновата частная почта.
Жители сразу нескольких многоэтажек Омска, находящихся в Центральном округе, уже два месяца не получают квитанции от регионального Фонда капремонта. Последний раз квитанции собственники получали в 20-х числах декабря, и с тех пор платежки никто не разносит. Жители боятся, что им теперь начислят пени, к тому же потом придется оплачивать квитанции с большим долгом.
Обозреватель РИА «Омск-информ» обратился в абонтентский отдел Фонда капремонта, чтобы выяснить, почему не приходят квитанции? Как оказалось, вся загвоздка в частной почтовой компанией, с которой Фонд капремонта в этом году заключил договор на распространение квитанций. Почему частная почта не исполняет своих обязательств, не знают даже в абонентском отделе.
– Мы составим претензию и предъявим ее почтовой компании, – отметили в фонде. – Вы можете подать заявление, чтобы квитанция в электронном виде приходила к вам на электронную почту. Или завести личный кабинет на нашем сайте.
Чтобы получать электронную квитанцию, с сайта Фонда капремонта нужно скачать форму, заполнить ее, сфотографировать и отправить на электронную почту Фонда капремонта. С молодыми собственникам все понятно, а как быть пенсионерам, которые не имеют электронной почты? В таком случае специалисты фонда советуют оплачивать капремонт по старым квитанциям, но при этом помнить, что тариф на капремонт с 1 января вырос и составляет 12,27 рубля за квадратный метр. Поэтому общая сумма платежа за капремонт выросла. Найдет ли фонд общий язык с частной почтовой компанией, станет понятно уже в самое ближайшее время.