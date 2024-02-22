Жители многоэтажек уже два месяца не получают платежек от Фонда капремонта. Как оказалось, во всем виновата частная почта.

Жители многоэтажек уже два месяца не получают платежек от Фонда капремонта. Как оказалось, во всем виновата частная почта.

Жители сразу нескольких многоэтажек Омска, находящихся в Центральном округе, уже два месяца не получают квитанции от регионального Фонда капремонта. Последний раз квитанции собственники получали в 20-х числах декабря, и с тех пор платежки никто не разносит. Жители боятся, что им теперь начислят пени, к тому же потом придется оплачивать квитанции с большим долгом.

Обозреватель РИА «Омск-информ» обратился в абонтентский отдел Фонда капремонта, чтобы выяснить, почему не приходят квитанции? Как оказалось, вся загвоздка в частной почтовой компанией, с которой Фонд капремонта в этом году заключил договор на распространение квитанций. Почему частная почта не исполняет своих обязательств, не знают даже в абонентском отделе.

– Мы составим претензию и предъявим ее почтовой компании, – отметили в фонде. – Вы можете подать заявление, чтобы квитанция в электронном виде приходила к вам на электронную почту. Или завести личный кабинет на нашем сайте.

Чтобы получать электронную квитанцию, с сайта Фонда капремонта нужно скачать форму, заполнить ее, сфотографировать и отправить на электронную почту Фонда капремонта. С молодыми собственникам все понятно, а как быть пенсионерам, которые не имеют электронной почты? В таком случае специалисты фонда советуют оплачивать капремонт по старым квитанциям, но при этом помнить, что тариф на капремонт с 1 января вырос и составляет 12,27 рубля за квадратный метр. Поэтому общая сумма платежа за капремонт выросла. Найдет ли фонд общий язык с частной почтовой компанией, станет понятно уже в самое ближайшее время.