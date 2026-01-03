Для омичей меняются сроки оплаты квитанций за «коммуналку»

В январских квитанциях объем потребления ЖКУ может быть больше.

omskinform.ru

Квитанции за коммунальные платежи за декабрь 2025 года нужно оплатить до 12 января 2026 года, а не до 10 января. Поскольку эта дата выпадает на субботу, то срок переносится на ближайший рабочий день.

Но в России с 1 марта 2026 года вступят в силу изменения, квитанции начнут рассылать с 5-го числа месяца, а срок оплаты перенесут с 10-го на 15-е число. То есть за январь и февраль омичи будут платить по-старому, до 10 числа месяца, после – с учетом изменений в законодательстве.

Добавим, что пени за просрочку коммунальных платежей не начисляются в первые 30 дней долга, потом они составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, с 91-го дня – 1/130 ставки.

Отметим, что сроки передачи показаний индивидуальных приборов учета коммунальных услуг единого стандарта не имеют. Все зависит от поставщика.

Но в январе сумма за отопление всегда выше, чем в декабре. Объясняют это тем, что она зависит от показаний общедомовых счетчиков тепловой энергии. Обычно показания снимают с 23 по 25 число каждого месяца, но в декабре эта процедура проходит раньше – закрыть финансовый год нужно до последнего рабочего дня декабря. Неучтенные декабрьские дни переходят в квитанции за январь.