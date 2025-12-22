Омичам объяснили, обязательно ли оплачивать два раза услуги ЖКХ в декабре

Двойное начисление сбивает с толку добропорядочных плательщиков.

omskinform.ru

Региональная энергетическая комиссия Омской области разместила у себя в телеграм-канале информацию о двойных начислениях в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Именно в декабре вопрос об этом становится самым популярным.

– Если в этом месяце вы получили две платежки – это не ошибка. Одна квитанция – за ноябрь, вторая – авансовая за декабрь. Оплачивать обе разом необязательно, – рассказали в РЭК.

При этом регулятор связывает такой расчет с инициативой управляющих компаний, стремящихся собрать платежи до начала длительных праздничных и выходных дней и особых графиков работы банков в этот же период.

– По закону вы можете оплатить декабрьскую квитанцию в январе – штрафы или пени за такую «просрочку» начисляться не будут, – отметили в РЭК.

Напомним, что Жилищным кодексом РФ установлено, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до определенного числа месяца, который следует за отчетным.