В России могут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ и перейти на электронный формат.

В России могут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ и перейти на электронный формат.

Жители страны смогут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ и получать их в электронном виде. Подобный законопроект поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ.

– Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом – посредством получения документов в электронной форме, – сказано в заключении комиссии, сообщают «Известия».

Авторы инициативы считают, что такое нововведение позволит экономить бюджетные средства регионов. Также электронные платежки решат проблему, когда место проживания собственника жилья не совпадает с адресом помещения, за содержание которого выставляется счет.