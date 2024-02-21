Омск-Информ
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·Культура/Афиша

В Омске отменяют уже вторую автограф-сессию раскрученного тиктокера.

Сегодня утром стало известно об отмене еще одной автограф-сессии известного тиктокера Егора Шипа. Мероприятие должно было состояться сегодня днем в парке «Вокруг света», но его отменили.

– К огромному сожалению, съемка и автограф-сессия с Егором Шипом 21 февраля отменяется, – сообщает телеграм-канал парка.

Ранее сообщалось, что в Омске Егор собирался участвовать в челлендже «Хоккейный кальмар», который планировался на катке «Меги», а после него должна была состояться и раздача автографов артиста. Однако мероприятие тоже отменили.

·Культура/Афиша

В Омске отменяют уже вторую автограф-сессию раскрученного тиктокера.

Сегодня утром стало известно об отмене еще одной автограф-сессии известного тиктокера Егора Шипа. Мероприятие должно было состояться сегодня днем в парке «Вокруг света», но его отменили.

– К огромному сожалению, съемка и автограф-сессия с Егором Шипом 21 февраля отменяется, – сообщает телеграм-канал парка.

Ранее сообщалось, что в Омске Егор собирался участвовать в челлендже «Хоккейный кальмар», который планировался на катке «Меги», а после него должна была состояться и раздача автографов артиста. Однако мероприятие тоже отменили.