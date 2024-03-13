Об этом известный блогер сообщил в своем Telegram-канале. Однако есть еще два города, в которые Брандт хотел бы приехать.

Об этом известный блогер сообщил в своем Telegram-канале. Однако есть еще два города, в которые Брандт хотел бы приехать.

В Омск собирается приехать известный фуд-блогер Макс Брандт. Вчера, 12 марта, в своем Telegram-канале блогер запустил голосование, в какой город ему отправиться снимать следующий фильм. Среди вариантов оказались – Саратов, Тюмень и Омск. Пока Омск отстает от Тюмени всего на 1 %. Саратов находится на третьем месте.

Отметим, что Брандт уже приезжал в Омск в 2020 году. Тогда его приглашал ресторан Pafos cafe.

Макс Брандт прославился своими видеороликами на YouTube еще в 2008 году. Он ходит в различные рестораны и снимает там обзоры на еду.