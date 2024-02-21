Девушка все детство ела плавленый сырок «Омичка», но неправильно произносила его название.

Девушка все детство ела плавленый сырок «Омичка», но неправильно произносила его название.

В Омск прилетела популярный блогер Аня Покров. В своем телеграм-канале она рассказала, что с детства любит сырок «Омичка». Однако только посетив Омск, она поняла, что всегда ставила неправильное ударение в названии этого продукта.

– Значит, прилетела я в Омск и что хочу сказать, очень важное. Всю жизнь в моем детстве мама покупала мне сырок, и он назывался «Омичка» (ударение на первую О. – Прим. ред.). А оказывается, что это «ОмИчка» и это пошло из Омска! Да простите меня, пожалуйста, – сказала Покров.

Также блогер побывала на «G-Drive Арене» на матче «Авангарда» с «Автомобилистом» и восхитилась хоккейной атмосферой.