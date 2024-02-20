Омск-Информ
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·Общество

Получить заветный автограф поклонники блогера и певца смогут уже завтра.

Популярный блогер и исполнитель Егор Шип проведет свою автограф-сессию в семейном парке «Вокруг света». Об этом сообщает пресс-служба парка.

Изначально в Омске Егор собирался участвовать в челлендже «Хоккейный кальмар», который планировался на катке «Меги», а после него должна была состояться и раздача автографов артиста. Однако мероприятие отменили.

Завтрашняя автограф-сессия пройдет на первом этаже терминала парка «Вокруг света».

22-летний Егор Шип является исполнителем лейбла Black Star. Еще в 18 лет он основал собственный ТiкТок-дом и начал петь.

·Общество

Получить заветный автограф поклонники блогера и певца смогут уже завтра.

Популярный блогер и исполнитель Егор Шип проведет свою автограф-сессию в семейном парке «Вокруг света». Об этом сообщает пресс-служба парка.

Изначально в Омске Егор собирался участвовать в челлендже «Хоккейный кальмар», который планировался на катке «Меги», а после него должна была состояться и раздача автографов артиста. Однако мероприятие отменили.

Завтрашняя автограф-сессия пройдет на первом этаже терминала парка «Вокруг света».

22-летний Егор Шип является исполнителем лейбла Black Star. Еще в 18 лет он основал собственный ТiкТок-дом и начал петь.