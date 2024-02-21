Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина получил ранение в ходе выполнения боевой задачи.
В ходе специальной военной операции на Украине погиб 47-летний житель райцентра Марьяновка Алексей Герус. О смерти мужчины в соцсетях сообщили его одноклассники.
– Алексей был ранен в ходе выполнения боевой задачи близ н.п. Клещеевка Донецкой области и от полученных ранений скончался 5 февраля 2024 года, – говорится в посте.
Герус окончил Омский автобронетанковый инженерный институт и стал военным. У мужчины остались жена и две дочери. 
Прощание с военным состоится 22 февраля в 11:30 в зале прощаний Западного кладбища на улице Мельничной, 144.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Алексея Геруса.
1389
·Происшествия

Мужчина получил ранение в ходе выполнения боевой задачи.
В ходе специальной военной операции на Украине погиб 47-летний житель райцентра Марьяновка Алексей Герус. О смерти мужчины в соцсетях сообщили его одноклассники.
– Алексей был ранен в ходе выполнения боевой задачи близ н.п. Клещеевка Донецкой области и от полученных ранений скончался 5 февраля 2024 года, – говорится в посте.
Герус окончил Омский автобронетанковый инженерный институт и стал военным. У мужчины остались жена и две дочери. 
Прощание с военным состоится 22 февраля в 11:30 в зале прощаний Западного кладбища на улице Мельничной, 144.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Алексея Геруса.
1389